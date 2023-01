Corpo de Bombeiros encontra pertence de turista desaparecido na Chapada dos Veadeiros

Corpo de Bombeiros de Goiás segue as buscas do turista americano, Raul Jiménez, que está desaparecido desde sábado (28), após ser surpreendido por um aumento repentino do volume de água em uma cachoeira localizada na Chapada dos Veadeiros.

Na segunda-feira (30), foi encontrado um protetor solar reconhecido por parentes de ser do turista. A maior probabilidade é de que o objeto estivesse dentro da mochila carregada por ele. A corporação já realizou buscas em 4,5 quilômetros abaixo dos cânions onde o Raul submergiu.

A equipe foi dividida nesta terça-feira em quatro equipes com a perspectiva de percorrer cerca de 9 quilômetros à procura do turista. A expectativa é de que o céu limpo, somada a ausência de chuva na segunda-feira, facilite a operação no local.

As equipes vão percorrer do ponto chamado Morada do Sol até a Praia do Jatobá. Após esse ponto, o Rio São Miguel encontra o Rio Tocantins, no Estreito do Rio Tocantizinho.

Para auxiliar na ação, estão sendo usados cães de resgate, drones, além de câmeras térmicas – que mapeou toda a margem do rio à noite.

Ao todo, há cerca de 20 bombeiros empenhados na busca da vítima, além de guias do Grupo Voluntário de Busca e Salvamento (GVBS) e apoio da prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. Os pais da vítima estão acompanhando todo o esforço das equipes na operação de busca.