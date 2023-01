Ganhou R$ 3 milhões na loteria e emocionou a esposa ao dizer a primeira coisa que faria com o prêmio

Um idoso tirou a sorte grande na loteria após decidir mudar o trajeto diário que fazia e emocionou a todos, em especial à esposa, quando disse qual o primeiro ato que faria com a bolada.

Jeff Etherington, de 65 anos, disse ao The Sun que, excepcionalmente, no dia 11 de janeiro precisou trocar o turno no trabalho para ir em uma consulta médica.

Na volta, ele quis parar no mercado também, sem muitos planos, e acabou comprando um bilhete de raspadinha. Essa atitude não planejada resultou em um prêmio inusitado de £ 500 mil (cerca de R$ 3,1 milhões).

“Eu sempre acreditei que um dia eu ganharia muito. Demorou 28 anos, mas aqui estamos, estou indo para a aposentadoria com £ 500 mil extras em meu nome”, pontuou contente.

“Não posso deixar de pensar que é o destino, se eu não tivesse trocado os turnos por aquela consulta no hospital, não teria comprado meu ingresso Lucky Dip naquele exato momento e alguma outra pessoa de sorte agora poderia estar comemorando!”, destacou.

Agora, milionário, a primeira atitude de Jeff foi pedir a esposa, de 60 anos, em casamento – oficialmente. Apesar de já serem pais de cinco filhos e avós de oito, nunca haviam se casado verdadeiramente.

“Sempre soubemos que nos casaríamos eventualmente, mas o dinheiro sempre foi gasto em outra coisa. Agora que o casamento ‘eventualmente’ pode acontecer iminentemente!”, contou.

Além disso, viagens luxuosas estão no topo da lista do idoso, que prometeu conhecer o Havaí o quanto antes.