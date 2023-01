MPT-GO abre turmas em Anápolis para cursos que transformam a vida de mulheres em vulnerabilidade social

O projeto Mais Um Sem Dor, que é uma iniciativa criada em 2018 pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) e pela Justiça do Trabalho (TRT 18), está com vagas abertas para cursos de capacitação para mulheres que estão em vulnerabilidade social.

As oportunidades são para Auxiliar de Cozinha e Costura Industrial, sendo que a prioridade é para mulheres trans ou mulheres cis negras, migrantes e vítimas de violência doméstica.

Os cursos são oferecidos a partir de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI GO) e, ao todo, há mais de 50 empresas amigas da diversidade que estão de portas abertas para contratar as alunas formadas.

Mas as interessadas precisam se apressar, pois as vagas são limitadas. É necessário, inclusive, verificar se a mulher se enquadra no perfil para realização da inscrição.

Tanto a inscrição quanto o curso são totalmente gratuitos. Para participar, basta preencher um formulário online disponibilizado pelo Mais Um Sem Dor e aguardar pela seleção.

As aulas estão previstas para começarem no final de fevereiro, na própria unidade do Senai, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Mais Um Sem Dor

O projeto Mais Um Sem Dor foi criado com o objetivo de combater a desigualdade social, por meio do trabalho decente, construindo uma sociedade mais justa e solidária.

Desde que iniciou as atividades, vem promovendo formação humana, qualificação técnica e encaminhamento ao mercado de trabalho.

Ao todo, mais de mil mulheres em situação de vulnerabilidade já receberam uma oportunidade de trabalho, além de oficinas de poesia, palestras de formação humana e workshop de preparação de currículos e para empregabilidade.

Além dos dois cursos ofertados em Anápolis, há ainda o curso de Assistente de Cozinha disponível em Goiânia.

Para acompanhar a disponibilidade de vagas, basta acompanhar o Instagram @maisumsemdor ou solicitar informações pelo WhatsApp (62) 3902 6200.

É importante lembrar que as empresas que contratam as alunas recebem o selo social de empresa amiga da diversidade, mostrando assim que estão cumprindo as funções sociais e praticando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da agenda 2013, da ONU.