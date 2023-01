Sambista Jorge Aragão fará apresentação única em Goiânia ainda neste semestre

Um dos sambistas mais conhecidos do Brasil, Jorge Aragão, está prestes a desembarcar em Goiânia com um show único no dia 13 de maio.

A apresentação é em comemoração aos dois anos de inauguração do estabelecimento Glorioso Bar e Restaurante, que fica no setor Alto da Glória. O local do evento ainda não foi divulgado.

Durante o show, o público poderá curtir diferentes opções de drinks, como cerveja gelada, além de aperitivos e pratos ‘de dar água na boca’.

No repertório, o artista irá relembrar alguns dos principais sucessos da carreira como “Malandro”, que fez em parceria com a cantora Elza Soares, “Identidade”, “Lucidez” e “Eu e você sempre”.

A venda dos ingressos ainda não teve início e mais informações sobre a apresentação serão divulgadas na página do Instagram do Glorioso Bar e Restaurante.