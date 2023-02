Bombeiros encontram corpo de turista americano que sumiu na Chapada dos Veadeiros

O corpo do turista americano Raul Jiménez foi encontrado na tarde desta quarta-feira (1º), por volta das 15h, por equipes do Corpo de Bombeiros na região da Chapada dos Veadeiros.

Ele estava desaparecido desde o último sábado (28). O homem foi localizado na base do salto da cachoeira Raizama, no segundo desnível, em Alto Paraíso de Goiás.

Raul estava com um grupo de quatro pessoas. Todas as outras foram resgatadas com vida depois de um aumento repentino no volume de água da cachoeira.

O Corpo de Bombeiros usou cães farejadores, mergulhadores e drones nos últimos cinco dias nas tentativas de localizar o americano.

A vítima era moradora da cidade de Miami, na Flórida.