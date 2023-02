Cantor famoso dos EUA tem fazenda no Brasil de dar inveja a qualquer um

Localizada no município de Duas Barras, no Rio de Janeiro, a luxuosa fazenda do cantor estadunidense Lenny Kravitz, no Brasil, é capaz de causar inveja em qualquer pessoa.

A propriedade, adquirida pelo artista em 2019, está longe de ser uma simples ‘casa da roça’ e se destaca pelos bens de luxo.

Em um vídeo publicado pela revista Architectural Digest, em que o artista mostra alguns dos cômodos do lugar, é possível notar um piano transparente, que pertenceu ao cineasta Ingmar Bergman, acoplado já no hall de entrada do lugar.

No quarto do cantor – que fica em uma suíte master – possui uma banheira completamente coberta de cobre ao lado da cama.

O interior da propriedade também é marcado pela presença de uma grande cozinha e uma decoração tropical, com diversos desenhos nas paredes que fazem alusão a folhas de bananeiras.

Dentro do terreno da residência, é possível ter acesso uma outra casa, com quatro quartos, mas de tamanho menor, que é utilizada por Lenny para receber os convidados.

Além das atribuições, a propriedade também possui campo de futebol, academia, espaço de massagem, área de churrasco, piscina e hidromassagem.

Segundo o cantor, a compra da residência foi algo inesperado e até motivo de burburinho entre os amigos.

“Eu acho que todo mundo pensou que eu era louco [por comprar o imóvel], mas essa viagem provou que isso foi a coisa certa a se fazer”, diz ele na gravação.

Veja o vídeo: