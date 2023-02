Feirão online da Caixa tem imóveis com desconto de até 80% em Goiás

A Caixa Econômica Federal (CEF) realizará um feirão online com 300 imóveis disponíveis. Do total, 36 estão localizados em diferentes cidades de Goiás.

A ação será dividida em duas etapas. A primeira delas está prevista para acontecer no dia 14 de fevereiro, às 10h, com a venda de residências pelo valor da avaliação.

Já a segunda está marcada para o dia 1⁰ de maio, no mesmo horário, e contará com imóveis com descontos que podem chegar até 80%.

Serão ofertadas propriedades como terrenos, casas, apartamentos, estabelecimentos comerciais, entre outros.

Os interessados em participar do feirão podem consultar os bens disponíveis por meio do site www.globoleilões.com.br.

Durante a negociação, os participantes poderão optar entre utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou realizar um financiamento.

As propriedades estão localizadas nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Goianira, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Bonfinópolis, Campos Belos, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

Além do estado, imóveis de outras 18 localidades do Brasil também serão contemplados no leilão.