Mansão de casal da Globo é inspiradora para quem quer conforto e respeito à natureza

A mansão do casal de jornalistas da Globo, Sônia Bridi e Paulo Zero, segue à risca a frase “Conforto, qualidade e sustentabilidade”.

A propriedade, que fica em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi projetada em 2020 pela irmã de Sônia, a arquiteta Maristela Bridi, e tem uma pegada totalmente ecológica.

O local é rodeado por uma extensa mata com palmeiras, quaresmeiras, paus-mulatos até palmitos, açaís e um lago com vitórias-régias.

Para fazer jus ao ambiente, a residência também é abastecida por energia solar e possui um sistema de reaproveitamento da água da chuva.

Próximo à área verde há também uma piscina, além de salas, quartos e uma área de churrasco na parte externa, que dão um ar ainda mais natural para o lugar.

No interior, vários objetos de decoração de diferentes países do mundo, especialmente da China, onde o casal viveu por um tempo, também enfeitam o ambiente e favorecem a decoração do local.

Em entrevista ao programa ”Casa brasileira”, do GNT, em que a jornalista mostra um pouco mais dos detalhes da residência, Sônia afirma que a construção segue um padrão brasileiro e é a realização de um sonho para o casal.

“É uma casa brasileira. Parece que a gente está no meio de uma mata, mas aqui, há 15 metros, estamos cheio de vizinhos”, diz ela.

Conheça a residência: