Nova edição do Deu Praia em Goiânia une música e competição esportiva

Para esquentar a chegada do Carnaval, uma nova edição do festival “Deu Praia” regada a muita música e esportes acontecerá em Goiânia a partir das 18h desta quinta-feira (02).

O evento será feito no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, e seguirá até o próximo domingo (05).

Durante os quatro dias de folia, o público poderá participar de campeonatos de beach tênis e futevôlei e de aulas de luta e crossfit.

As atividades serão acompanhadas de um mix musical de diferentes estilos e shows ao vivo dos artistas Marcinho Malemolência, Fernandinho, do grupo Sem Migué e dos Djs Ana Colle e A Jota.

Neste ano, a festa também contará com uma área gastronômica com food trucks e diversas opções de pratos no cardápio.

Os ingressos para a festa já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma presencial, pela Dox Garden Marista, ou online, por meio do site Eventim. Os valores variam de R$ 40 a R$ 120.

Mais informações estão disponíveis na página do evento no Instagram.