Anapolinos que são referência no mundo e talvez você ainda não saiba

Com 115 anos, Anápolis já enviou ao mundo grandes nomes que ficaram conhecidos internacionalmente, seja pela visão de meio-ambiente, destaque em finanças ou até mesmo pelo sucesso nos negócios.

A médica cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar, de 45 anos, está na lista de pessoas da cidade que se destacaram internacionalmente. A profissional faz parte da equipe de transição do Presidente Lula (PT) na saúde e já chegou até mesmo a negar um cargo de ministra no mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Além da participação política, a anapolina é diretora do Instituto do Coração, coordenadora de cardiologia no Hospital Vila Nova Star, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e tem mais de 200 publicações científicas.

Natural de Anápolis, Júnior Friboi, de 62 anos, também ganhou destaque que foi além dos “muros” do município. Dono de um império de gado, ele ficou conhecido por presidir a JBS durante 25 anos.

A organização é um conglomerado de empresas que são líderes globais na produção de alimentos à base de proteína. Entre as marcas que fazem parte do grupo está a Friboi, Swift, Seara, Seara Gourmet, Doriana, Massa Leve, Pilgrim’s, Just Bare e outras.

Um nome de peso no setor financeiro, o anapolino de destaque no ramo é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O executivo já foi presidente internacional do BankBoston e também presidiu o Banco Central do Brasil (BCB) de 2003 a 2011 e atuou também em outros bancos no exterior.

Além dos cargos bancários, esteve a frente do Ministério da Fazenda no Governo Michel Temer entre os anos de 2016 e 2018, além de já ter sido Deputado Federal por Goiás.

Na área ambiental, Antônio El Zayek certamente é do estudiosos mais relevantes entre os nascidos no município. Ele faz parte de inúmeros projetos desde a recuperação de nascentes, como o Córrego das Antas, a até mesmo programas voltados para a conservação de riquezas naturais.

Zayek é criador do programa Pró-Água, fundador da Ecovila Santa Branca e sempre está envolvidos em debates sobre os mais variados assunto nacionais e internacionais que envolvem o meio ambiente.