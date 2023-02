Chalé próximo ao Shopping Flamboyant vira nova opção para casais românticos em Goiânia

Que tal passar um fim de semana em um chalé romântico com o ‘mozão’, com direito a vista para o lago e piscina privativa? O que parece cena de filme, faz parte de uma das hospedagens mais charmosas de Goiânia. A 30 minutos do Shopping Flamboyant, o serviço oferecido pelos Chalés do Lago tem atraído casais da região.

Embora rústico, se engana quem pensa que as cabanas não contam com boa estrutura. Além de banheiro, fogão, frigobar e cama mezanino, o casal vai poder ter momentos românticos no deck e utilizar a área de churrasco privada para fazer uma refeição a dois. Aos que prezam pela privacidade, a pedida é aproveitar a piscina com varanda para relaxar.

O lugar também é perfeito para afinar a sintonia do relacionamento e fazer passeios juntinhos em contato com a natureza. Para isso, há uma pista privada para bike que dá acesso, inclusive, à prainha. O local – onde é possível tomar banho no lago e descansar sob a sombra das árvores – ainda rende belíssimas fotos, especialmente se tiradas no pôr do sol.

Os dois, porém, não ficarão na mão quando o assunto é internet. O anfitrião garante que há rede de qualidade no chalé para postar os cliques românticos da estadia, se bater saudade dos filhos ou caso alguém precise entrar em uma reunião de trabalho de emergência.

Nas avaliações, os usuários não poupam elogios. “Anfitriões prestativos mas sabem respeitar a privacidade. Cabana limpa e organizada. Excelente lugar para descansar da correria do dia-a-dia”, escreveu uma. “Lugar incrível, aconchegante. Se você gosta de um ambiente rústico, lá é o local ideal”, ponderou outro.

Os chalés podem ser alugados por meio do Airbnb.