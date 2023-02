Domingo (05) tem tradicional Cavalgada em Anápolis com diversas atrações

No próximo domingo (05), Anápolis sediará a 17º edição da tradicional Cavalgada do Carvalho, um evento agropecuário, envolvendo muita música, dança e diversão.

A concentração inicial dos cavaleiros acontecerá no Campo do Feijão, com saída a partir de 10h – em sentido ao Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis.

Lá, o cantor Thiago Jonathan, conhecido nacionalmente como “TJ”, se apresentará, juntamente do DJ Winner e do locutor Weder Mangabeira.

Segundo a organização do evento, no espaço ainda haverá berranteiros, violeiros e influencers do Universo Country se apresentando nos palcos.

Vale ressaltar que os cavaleiros montados não precisam pagar os ingressos e, de brinde, ganham um almoço.

Já os demais, poderão adquirir os convites no site do evento (www.cavalgadadocarvalho.com.br), no valor de R$ 30 – até o momento desta publicação.