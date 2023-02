Homem pede indenização milionária para mulher que não quis ficar com ele e revela os motivos

É bastante comum para o mundo feminino enfrentar problemas com homens inconformados com os “foras”, mas para uma mulher a história pôde ser ainda mais séria, envolvendo processos e multas milionárias – apenas por não corresponder uma paixão.

O caso aconteceu em Singapura e, segundo K. Kawshigan, ele havia se apaixonado pela colega de trabalho, Nora Tan, criado uma amizade e se decepcionado drasticamente após declarar o amor e não ser correspondido.

Ao invés de buscar uma ajuda psicológica, o homem achou mais viável acusar a mulher de “ocasionar traumas, depressão e impactos na vida”, solicitando uma indenização de US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 11,6 milhões).

Nora ficou perplexa com o exagero com ex-amigo, mas sugeriu uma alternativa paliativa: irem juntos às sessões de aconselhamento, de acordo com documentos judiciais obtidos pela Channel News Ásia.

A espécie de “terapia de casal” ajudaria ambos a identificarem os exatos desejos e sentimentos. Assim, conseguiriam estabelecer o melhor rumo para o futuro sem precisar levar adiante o processo judicial.

No entanto, não deu nada certo. K. Kawshigan continuou cercando Nora de todas as formas e isso a fez tomar a decisão que se afastar completamente e encerrar as sessões. Inclusive, a mulher o processou também por assédio.

Mais brigas judiciais

Agora, com dois processos nesta relação (um pelos traumas e o outro pelas acusações dela), o singapurense acusou a amada Nora de “difamação”, por causa do assédio declarado sofrido por ela.

Nesta ocasião, K. Kawshigan pediu mais uma indenização de US$ 16,7 mil (aproximadamente R$ 84,4 mil). Porém, as autoridades do país asiático considerou a primeira acusação dele infundada e arquivou o processo.

Uma audiência de finalização do caso está marcada para o próximo dia 09 de fevereiro e a Justiça deverá decidir qual dos dois envolvidos deverá arcar com as indenizações.