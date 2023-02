‘Irmã’ de cachoeira em Goiás impressiona pela semelhança e beleza

Quem já visitou a Cachoeira Santa Bárbara, que fica em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, sabe que a beleza do local é capaz de impressionar qualquer um. Mas um outro ponto próximo também consegue deixar os visitantes de ‘boca aberta’ e encantar o público pela beleza similar a do salto.

Localizada a 120 km de Alto Paraíso, na comunidade Kalunga no Engenho II, há pouco metros da ‘irmã gêmea’, está fixada a pequena Cachoeira Santa Barbarinha.

Mesmo com um tamanho menor do que a da atração principal, o encanto e graciosidade presente na barbarinha não fica para atrás da queda d’água no assunto beleza.

O ambiente é capaz de gerar um momento relaxante e de paz aos visitantes por meio das águas transparentes, em tons esverdeados, e da vegetação densa.

Além dos vários coqueiros que ressaltam ainda mais a paisagem do local, o pequeno lago é também marcado por uma ínfima queda d’água considerada por muitos como um “dos pontos chaves ” do local.

Para chegar até a cachoeira os visitantes devem seguir em direção a GO-241 e, depois, virar à direita para chegar até o povoado. Depois disso, o caminho deve ser percorrido a pé com o auxílio de um guia local para caminhar os mais de 4 km de estrada da trilha.

O valor do ingresso para a entrar na Cachoeira Santa Barbarinha é de R$ 55 por pessoa.