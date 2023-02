Morre aos 90 anos o avô do vice-governador Daniel Vilela

Foi confirmada nesta quinta-feira (02) a morte de Moisés Franco Carvalho, avô do vice-governador de Goiás Daniel Vilela (MDB). Ele também é pai do secretário de Estado de Comunicação, Gean Carvalho, e do vice-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Jesiel Carvalho.

Moisés, que já tinha 90 anos de idade, estava internado no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia, há cerca de um mês. No entanto, ele sofreu um quadro de infecção pulmonar e acabou não resistindo.

A página oficial da Prefeitura de Jataí fez uma homenagem a ele, destacando que Moisés foi um “líder espírita e grande benfeitor na área social e esportiva de Jataí”.

A UFG também prestou solidariedade à família de Moisés em seu site oficial, relembrando seu trabalho em prol da área social e que ele foi fundador do “Lar e Creche Marcondes Dias” e o “Albergue São Vicente de Paulo”.

O corpo será trasladado de Goiânia para Jataí e velado no Memorial Municipal. Contudo, ainda não foram anunciados detalhes sobre o horário do velório e do enterro.