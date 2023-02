Pesquisadores encontram cobra rara e sapo que solta veneno pelas costas em Goiás; conheça

O município de Cavalcante, localizado na Chapada dos Veadeiros, se tornou palco de duas descobertas científicas inesperadas. Isso porque pesquisadores encontraram espécies raras de anfíbios e cobras, que possuem características peculiares, como lançar veneno à distância ou se disfarçar para não se tornarem presas.

A primeira revelação foi a do sapo Rhaebo guttatus, que é natural da Amazônia. No entanto, os cientistas sugeriram a hipótese que a espécie tenha migrado até Goiás por meio do Rio Tocantins.

Apesar de parecer inofensivo, o anfíbio tem a habilidade de soltar veneno pelas costas, através de uma glândula especial para isso. Assim, ele pode se defender de ataques de predadores.

Já a segunda descoberta que chamou a atenção dos pesquisadores foi a presença da cobra Apostolepis sanctaeritae. Ela é conhecida popularmente como uma “cobra-coral-falsa”, em decorrência de suas cores, muito parecidas com a cobra-coral “de verdade”.

Segundo o UOL, esses resultados fazem parte de uma publicação divulgada em uma revista especializada da Universidade de São Paulo (USP). No total, foram encontrados 40 répteis, sendo que 36 são raros ou endêmicos, além de 755 anfíbios, divididos em 34 espécies.