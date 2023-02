Quadrilha do DF que veio para Goiás é presa em Anápolis após fazer idosa de vítima

Uma quadrilha do Distrito Federal (DF) que veio para Goiás foi presa em Anápolis nesta quinta-feira (02) após fazer uma idosa de vítima.

A senhora de 60 anos caiu no “golpe do achadinho” e perdeu a bolsa, que guardava R$ 8 mil e objetos pessoais. Ação ocorrida no último dia 31 de janeiro, quando ela saía de um banco no Bairro Jundiaí.

Segundo a Polícia Civil (PC), o grupo simulou ter perdido dinheiro e a idosa, ao encontrar e avisar, foi iludida com a promessa de uma recompensa pela boa ação.

A família da vítima se mobilizou em busca de imagens de câmeras de segurança, entregues ao 3º Distrito Policial (DP).

Através dos registros foi possível identificar o veículo da quadrilha, interceptado na BR-060 a caminho de Goiânia.

Uma operação integrada entre as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal que conseguiu tirar de circulação o grupo.

Dos R$ 8 mil da idosa, apenas R$ 2.747.75 foram recuperados. Também houve apreensão de notas falsas e celulares, sendo um deles o da senhora.

Chamou atenção na delegacia o fato da mulher presa estar usando documento falso e de um dos homens ter mandado de prisão em aberto.

O 3º DP seguirá investigando a quadrilha, uma vez que existem suspeitas de que ela tenha cometido outros crimes da mesma natureza.