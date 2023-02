Carros elétricos em Goiás: realidade próxima ou sonho distante?

O número de carros elétricos em Goiás triplicou nos últimos dois anos, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Se em 2021 ficou registrado o emplacamento de 101 veículos deste tipo, o número já ultrapassa 300 somente em janeiro deste ano.

Além de sustentável, a tecnologia traz mais economia para o bolso dos motoristas. Em um cálculo médio, considerando a quantidade de energia necessária de um dos modelos mais vendidos – o Nissan Leaf, com autonomia de 272km, multiplicada pela tarifa de energia em baixa tensão (0,92 R$/kWh), o preço de abastecimento é de R$37. Já para encher um tanque de 45 litros com a gasolina a R$5 custa R$225.

Contudo, o custo dos veículos continua sendo um grande empecilho para aqueles que sonham em dirigir um carro elétrico. No Brasil, o preço dos modelos disponíveis no mercado atualmente estão variando entre R$140 mil e R$ 1,2 milhão.

A expansão também esbarra em infraestrutura. Isso porque os carros elétricos possuem autonomia para rodar, em média, 300 quilômetros por carregamento. Atualmente, o estado conta com 27 estações públicas de carregamento, das quais 19 estão em Goiânia.

A boa notícia é que o estado pode ganhar mais 40 novos pontos de recarga até o primeiro trimestre de 2023. A meta é da startup goiana YelloMob, voltada para soluções de mobilidade elétrica. A instalação dos equipamentos tem foco em grandes cidades do interior: Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Caldas Novas, Pirenópolis e Valparaíso de Goiás.

Ainda assim, o cenário é de crescimento exponencial nas vendas desde 2019. Naquele ano, apenas nove carros elétricos foram emplacados no Detran Goiás. No ano seguinte, o número subiu para 39 e depois para 101. Os 307 veículos registrados neste ano já superaram todo o contingente do ano passado, com 296 emplacamentos.

Teste no setor público

No último dia 19 de janeiro, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), órgão do governo federal ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, cedeu dois carros elétricos por 30 dias à prefeitura de Goiânia para teste de adoção da frota na administração municipal. O sistema já é utilizado em Brasília e no Paraná.

No período de um mês, também foram instalados carregadores no Paço Municipal. Estabelecida a parceria, os veículos ficarão à disposição dos servidores para se deslocar entre os órgãos municipais. Os trabalhadores podem reservar o carro por meio de um aplicativo de gerenciamento desenvolvido especificamente para órgãos públicos.