Homem confessa que “infelizmente” esfaqueou esposa durante briga por ciúmes em Goiânia

Antes de assumir autoria, suspeito teria apresentado diferente versões sobre ocorrido

Gabriella Pinheiro - 03 de junho de 2024

Mulher atingida com faca por marido, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A possibilidade de uma traição encabeçou uma intensa discussão entre um casal e serviu de motivo para que um jovem, de 25 anos, esfaqueasse a própria esposa na residência. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (03), em Goiânia.

O bate-boca entre a dupla teria começado quando o homem retornou para casa, localizada no Setor Leste Vila Nova, e foi questionado pela esposa se ele estava tendo um caso extraconjugal.

Mesmo negando a ação, ambos iniciaram uma agressão física quando, em um dado momento, o suspeito pegou uma faca de cozinha e acertou a companheira. A Polícia Militar (PM) foi chamada e se deslocou até o endereço.

No local, os militares encontraram a vítima caída no chão, desacordada, com um corte na panturrilha e bastante sangramento pelo imóvel.

Inicialmente, ao ser questionado, o homem apresentou uma versão diferente sobre o fato afirmando que a mulher havia chegado lesionada da rua e que alguém a havia ferido.

Contudo, ao checarem, os militares não encontraram respingos de sangue fora da residência e identificaram marcas no abdômen e pescoço do homem, que estava sem camisa.

Novamente, ao perguntarem sobre o que ocorreu, ele então confessou que havia brigado com a mulher e desferido o golpe de faca nela.

“Ela achou que eu estava traindo ela, mas eu não estou traindo ela. Ela avançou para cima de mim e eu avancei em cima dela e foi aí que aconteceu a briga, infelizmente”, disse em depoimento.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada, esteve presente no ambiente e encaminhou a vítima até o Hospital de Urgências de Goiás (HUGO).

Já o homem recebeu voz de prisão e foi levado até a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM) para as providências legais.