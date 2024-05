Homem é espancado após cliente mal intencionado insistir por serviço em posto de combustível de Anápolis só para fazer crueldade

Vítima foi encontrada com diversas lesões na cabeça e ensaguentada

Gabriella Pinheiro - 31 de maio de 2024

Imagem mostra homem caído no chão lesionado. (Foto: Reprodução)

Mesmo encerrando as atividades de um posto de combustível, um frentista, de 26 anos, decidiu ceder às insistências de um cliente, da mesma idade, para abastecer o veículo. Mas a ação solidária teve como resposta um ato de crueldade, após o consumidor espancar o pai do funcionário, de 56 anos, em Anápolis. A ação ocorreu na quinta-feira (30).

Em depoimento, o filho da vítima afirmou que o suspeito teria ido até o comércio, localizado em uma zona rural entre o município e Campo Limpo, quando os serviços de atendimento já haviam terminado.

Devido insistência do suposto autor, o frentista decidiu realizar o abastecimento do veículo, uma Amarok Prata.

Pouco tempo depois, ele então escutou gritos de socorro e decidiu ir até o local para ver o que estava acontecendo, momento que flagrou o suspeito pisando e chutando a cabeça do pai do funcionário.

Na mesma hora, o filho gritou com o autor, o que o fez parar com as agressões, entrar no automóvel e fugir. A Polícia Militar (PM) foi chamada e compareceu no comércio.

Já no endereço, os militares encontraram a vítima caída no chão, no pátio do posto, bastante lesionada, com ferimentos na cabeça e ensanguentada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, esteve no ambiente e encaminhou o homem até uma Unidade de Pronto Atendimento.

O autor foi identificado pelos militares e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).