Da TV para os palcos, espetáculo inspirado na série “Wandinha” chega a Goiânia

A série “Wandinha”, considerada uma das tramas de maior sucesso da Netflix, saiu das telinhas da plataforma para pisar no palco em Goiânia. No dia 11 de março, a cidade receberá a peça teatral baseada no clássico “Família Addams”.

O evento acontecerá no Teatro da PUC no Campus V, no Jardim Goiás, em duas sessões, previstas para iniciarem às 15h e 17h.

A venda dos ingressos já começou e os bilhetes podem ser adquiridos pelo site Mais Ingressos, com valores a partir de R$ 50 (meia).

Há também a opção de meia-entrada solidária com ingressos a partir de R$ 60 mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A entrega poderá ser feita no dia do evento.

O espetáculo promete seguir a linha da série ao evidenciar a adolescência de Wandinha e a entrada dela na Academia Nevermore, uma escola voltada para pessoas com dons paranormais.

Além disso, a peça também contará com diversas aventuras que tem como objetivo encantar e assustar o público ao mesmo tempo.