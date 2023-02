Shopping de Goiânia se pronuncia após vento forte causar acidente em quiosque

O Araguaia Shopping, localizado no Centro de Goiânia, soltou uma nota na noite desta sexta-feira (03), se pronunciando após um vento forte causar um acidente em quiosque do centro comercial.

Conforme o comunicado, um tapume, que vinha sendo utilizado para isolar as obras de uma reforma realizada em uma das lojas do estabelecimento, acabou se desprendendo e caiu sobre a estrutura do ponto de vendas.

O funcionário do quiosque acabou sendo atingido e sofreu escoriações no braço. A nota destaca que ele foi prontamente socorrido pelos brigadistas do shopping.

Além do dano ao trabalhador, foram necessários reparos na estrutura do local para a recolocação do tapume.