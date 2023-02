Descobrimos por que a pick-up que chama atenção nas ruas tem um martelo de Thor

Uma pick-up vermelha tem chamado a atenção nas ruas de Anápolis. Quem passa pelo veículo e vê o martelo do Thor, personagem da Marvel, grudado na parte traseira, certamente se questiona o que o objeto faz ali.

Ao Portal 6, Raphael Augusto, dono do automóvel, contou que tudo começou com um acidente, uma colisão que fez com que a lataria afundasse.

Ele explicou que o carro era de uso profissional da empresa, que é de propriedade dele. Por isso, o empresário precisou pensar em uma alternativa, uma vez que não poderia ficar sem o veículo por muito tempo no conserto.

“Eu não levava o carro para arrumar pela questão de estar sempre usando ele. Não tinha como a gente parar e deixar o carro lá [na oficina]”, contou.

Navegando pela internet, Raphael encontrou um vídeo de um internauta gringo que colocou o martelo do Thor na lateral de um veículo. A publicação despertou nele a ideia de fazer o mesmo e solucionar o problema.

“Eu pensei: é uma boa, porque é bacana, todo mundo gosta do personagem. Aí eu peguei, comprei o martelo na internet e preguei lá. Deu tudo certo, porque eu pensei também em fazer uma propaganda”, disse.

Raphael conta que o veículo não era plotado com o nome da empresa de marcenaria, mas que após a colocação do famoso martelo, ele estampou a marca para aproveitar a visibilidade. Ele ressalta que irá manter o objeto, mesmo se estragar, fará questão de trocar por um novo.

“Acaba que fica registrado, fica uma marca. A pessoa vai relacionando as coisas e não esquece, vai ver o martelo e vê a marca. Nosso Instagram [também] está lá plotado, aí ela pesquisa e acaba conhecendo nosso serviço. E vê que o nosso padrão é diferenciado”, afirmou o empresário.