Detran Goiás tem aviso importante para motoristas de todo o estado

O prazo para pagamento da 2ª parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa nesta segunda-feira (06). Na data, os motoristas que tem placas com final 1 já precisam quitar o débito.

Os próximos da lista são os donos de automotores com o último número de identificação 2. Esses, devem fazer a contribuição na próxima terça-feira (07).

Os veículos com placa final 3, 4 e 5 seguem na sequência, com data de vencimento na quarta (08), quinta (09) e sexta-feira (10).

Após o final de semana, o calendário é retomado na segunda-feira (13) para aqueles com último número 6. O cronograma segue sucessivamente para os veículos 7, 8, 9 e 0, até o dia 17 de fevereiro.

Os interessados em quitar o tributo que ainda está dentro do prazo de pagamento podem acessar o site do Detran e baixar o boleto.

Já para aqueles que já estiverem vencido, será necessário entrar no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), clicar em IPVA e depois no botão débitos.

Parcelamento

O calendário prevê que o pagamento do imposto para os veículos de placas final 3 até zero pode ser feito em 10 parcelas. No caso dos veículos com finais de placa 1 e 2, o IPVA pode ser quitado em até nove parcelas.

A data limite para quitar o imposto à vista, em parcela única, o que inclui o Licenciamento Anual do Detran, ocorrerá de setembro a outubro.

Clique aqui para acessar o calendário do IPVA 2023.