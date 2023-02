No Brasil, os adolescentes e jovens possuem o direito de solicitar inúmeros benefícios do Governo Federal que são uma verdadeira mão na roda, no entanto, muitos nem ao menos sabem que podem contar com estes auxílios.

Muitos dos programas sociais são destinados exclusivamente para os brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade. Isso porque aproximadamente 45% da população com idade entre 0 a 14 anos são de baixa renda.

Vale ressaltar que para que os adolescentes e jovens garantam o benefício, é necessário antes estar devidamente cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico), plataforma utilizada como banco de dados do Governo Federal.

Dessa forma, para aqueles que ainda não são inscritos basta apenas procurar pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo portando os documentos pessoais, comprovante de residência, renda e escolaridade dos filhos, se tiver.

Como muitos não conhecem os benefícios que possui, separamos uma lista com alguns deles para que os adolescentes e jovens possam utilizá-los da melhor maneira.

6 benefícios que adolescentes e jovens têm o direito de pedir para o Governo e muitos não sabem

1. ID Jovem

O ID Jovem permite que os beneficiários desfrutem de meia-entrada para aproveitar eventos artísticos, culturais e esportivos, permitindo assim preços menores em cinemas, peças de teatro e jogos.

Além disso, o benefício também possibilidade que o público alvo adquira duas vagas gratuitas, assim como descontos de 50% na passagem para viagens de transporte interestadual.

O programa social é voltado para adolescentes e jovens com idades entre 15 e 29 anos que estejam com os dados atualizados no CadÚnico e que conte com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, ou seja, que receba mensalmente no máximo R$ 2.604.

2. Passe Livre

O Ministério da Infraestrutura do Governo Federal garante que as pessoas com deficiência (PCD) possam contar com acesso gratuito ao transporte coletivo interestadual por rodovia, ferrovia e barco.

Em Goiás, os estudantes adolescentes e jovens que estejam cursando o ensino superior, médio e fundamental da área urbana possuem direito ao Passe Livre Estudantil, contando assim com transporte público gratuito para assistir as aulas.

3. Auxílio Esporte Escolar

Este benefício é voltado especificamente para o jovem entre 12 e 17 anos incompletos cujas famílias integram o Auxílio Brasil, atual Bolsa Família, e que se dedicam aos esportes na escola.

O Auxílio Esporte Escolar foi criado com o claro objetivo de estimular que estes jovens atletas mantenham um bom desempenho na atividade esportiva que se dedica.

O benefício é pago em 12 parcelas mensais de R$ 100, contando ainda com uma outra parcela única no valor de R$ 1000.

4. Trabalho em regime especial

Com a garantia da Lei da Aprendizagem, os jovens brasileiros possuem o direito de receber salário mínimo, que atualmente é de R$ 1302, quando entram no mercado de trabalho.

Além disso, um importante benefício é que estes trabalhadores podem atuar em regime especial, ou seja, com uma jornada de trabalho máxima de 06 horas diárias para que não atrapalhe os estudos.

5. Casa Verde e Amarela

Jovens a partir de 18 anos, que contam uma renda familiar mensal de no máximo R$ 7 mil podem concorrer a uma vaga no programa Casa Verde e Amarela.

O programa habitacional foi desenvolvido em 2020 e possui o intuito de fornecer concessão de financiamento imobiliário para os brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade social.

6. Telefone popular

Por fim, mas não por isso menos importante, o telefone popular é mais um dos benefícios que os adolescentes e jovens brasileiros possuem o direito de usufruir.

Com ele, desde que estejam devidamente cadastradas no CadÚnico, as famílias de baixa renda podem contar com taxas especiais para realizar chamadas para outros telefones fixos.

A assinatura custa R$ 15 mensais e os beneficiários conseguem utilizar 90 minutos por mês para efetuar ligações telefônicas.

