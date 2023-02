Se você está reclamando do seu trabalho ou questionando sobre sua futura profissão, saiba que existe muita gente aí sem trabalhar por simplesmente não existir mais seu tipo de serviço. Calma, se você não está entendendo nada, vamos te exemplificar melhor! Veja a seguir algumas profissões e empregos que deixaram de existir, que provavelmente você nem lembra.

6 profissões e empregos que não existem mais e deixaram saudades

1. Coletor de Solo Noturno

Primeiramente, começamos com essa profissão que não era das melhores (ou mais cheirosas).

Basicamente, o coletor de solo noturno tinha o trabalho de remover os dejetos humanos dos banheiros das casas.

Bom, e se você pensa que essa profissão era da Idade Média, está muito enganado! Isso porque ela era predominante no século XIX, nos EUA, Europa e Austrália.

2. Caçador de ratos

Em seguida, temos essa profissão que foi substituída por pesticidas e venenos, não é mesmo?

Em resumo, os caçadores de ratos usavam de tudo, desde furões e cães terríveis a venenos e armadilhas para pegar os roedores dos vilarejos e das cidades.

3. Acendedor de lampiões

Vamos ser sinceros, as ruas iluminadas por lampiões eram um charme!

Mas, infelizmente, as lâmpadas a gás foram substituídas pela elétrica, que poupa o serviço dos acendedores de lampiões. Que, por sua vez, eram encarregados de acendê-los no final do dia.

4. Vendedor de carne de baleia

Pode ser estranho, mas antigamente comer carne de baleia era muito comum nas classes mais ricas, por isso existiam esses vendedores.

Porém, com o passar do tempo e todo movimento de conscientização, essa prática se tornou quase inexistente.

5. Fornalheiro

Com toda certeza você já viu um fornalheiro nos filmes de época. Em resumo, esse profissional era encarregado de cuidar do fogo da fornalha de um trem ou navio a vapor, ou de uma serraria.

Contudo, graças à ascensão de locomotivas e navios movidos por eletricidade a profissão se tornou extinta.

6. Operador de telégrafo

Por fim, você sabia que antes do telefone a maneira mais rápida de comunicação era o telégrafo?

Por isso, o operador de telégrafo era encarregado de enviar e receber mensagens. Inclusive, esse profissional tinha que ser fluente em código Morse e possuía um bom salário.

