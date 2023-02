Acidente na BR-153 entre caminhão e carro provoca uma morte e deixa feridos

Uma grave acidente entre um caminhão e um carro neste sábado (04) fez uma vítima fatal e deixou duas pessoas feridas em Porangatu, região Norte de Goiás. O acidente aconteceu no km 66 na BR-153.

O Portal 6 apurou que os veículos seguiam em sentidos contrários e colidiram de frente. O homem que veio a óbito no local dirigia um Fiat Uno. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para a ocorrência e confirmou a morte do homem.

Ele estava acompanhado por um passageiro, que foi retirado das ferragens e atendido pela equipe do Samu. O motorista do caminhão também precisou ser socorrido e removido do veículo danificado.

Antes do resgate, o Corpo de Bombeiros precisou retirar a bateria do carro de passeio, que estava em curto circuito. Os ocupantes ainda não foram identificados, uma vez que os documentos pessoais deles não foram encontrados no local. Eles foram encaminhados para unidade de saúde em Porangatu.

A sinalização do trecho ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Ecovias Araguaia, que administra a rodovia. Segundo a concessionária, houve a necessidade de interdição parcial da pista, com trânsito fluindo por pare e siga. No momento, as vias já encontram-se liberadas.