Adolescente de Porangatu escondeu gravidez dos pais e matou bebê após parto

Um caso estarrecedor foi registrado na manhã deste domingo (05) pela Polícia Militar e está chocando a população do município de Porangatu, cidade localizada a 409 km de Goiânia.

Logo no início do dia, os militares foram acionados pela equipe do Hospital Municipal e receberam a informação de que uma adolescente, de 14 anos, teria dado entrada na emergência com uma hemorragia e um possível aborto.

Porém, não demorou para que ficasse constatado que a menor, na verdade, havia passado por um trabalho de parto.

Essa situação foi confirmada logo que os profissionais de saúde perguntaram onde estava o feto, que precisava ser analisado por um médico plantonista.

Os policiais à casa em que a menina vive e de imediato precisaram isolar o local. Isso porque o bebê foi encontrado morto dentro de uma sacola, em um cesto de lixo, com o pescoço cortado.

Acionada, a perícia percebeu que a cena do crime estava comprometida porque uma tia da garota, ao ver tanto sangue, fez uma limpeza no banheiro.

A mulher relatou que nem ela, nem a mãe da adolescente, sabiam da gestação. Uma faca, que teria sido usada para cortar o recém-nascido, foi apreendida.

Todos os familiares da menor foram encaminhados à Delegacia de Porangatu. O caso está sendo investigado como infanticídio.