Corpo de mulher cruelmente assassinada é encontrado dentro de fossa da casa de amiga

Um crime chocante abalou o município de Goianira no início da noite deste sábado (4), no bairro Parque Solimões. Isso porque uma mulher foi cruelmente assassinada e a suspeita pela morte seria justamente uma amiga dela.

Conforme apurado pelo Portal 6, o homicídio teria ocorrido por volta das 3h de segunda-feira (30). A vítima, de 33 anos, estava na casa da autora confessa, conversando, enquanto bebiam e usavam entorpecentes.

Em algum momento, o que era um simples bate-papo evoluiu para uma discussão, motivada por uma dívida de R$ 550 que a mulher teria com a dona da casa.

A discussão evoluiu para a violência, quando a vítima teria puxado uma tesoura e tentado atingir a amiga. Porém, os ânimos acalmaram e as duas se reconciliaram.

Só que, em um momento de descuido da mulher, a suspeita do crime se aproveitou e pegou um fio de extensão para estrangular a amiga.

Aproveitando que a vítima caiu no chão, a assassina confessa ainda pisou no corpo dela, puxando o cabo por mais de 20 minutos, até que a mesma sufocasse até a morte.

Para tentar esconder o que tinha feito, a mulher jogou o corpo da amiga dentro da fossa da própria casa. Lá, o corpo permaneceu por quase uma semana.

O crime foi descoberto por puro acaso da polícia. Enquanto faziam uma patrulha de rotina na região, por volta das 19h deste sábado (4), uma equipe acabou se deparando com uma moto com registro de furto na entrada da casa.

Entrando na residência, os policiais encontraram a suspeita, o marido e um menor, de 16 anos, na área externa do local. No entanto, ao fazerem a identificação do veículo, os patrulheiros sentiram um forte odor vindo da fossa.

Ao tirarem a tampa que cobria a cavidade, os policiais se depararam com o corpo da vítima. A mulher ainda tentou incriminar um outro garoto, de 17 anos, para tentar se livrar da culpa.

Contudo, após abordar o suposto menor infrator, a equipe pôde constatar que ele não teve envolvimento na situação e a suspeita finalmente confessou o assassinato da amiga.

Todos os envolvidos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e posteriormente a uma delegacia, para que os devidos procedimentos fossem tomados.