Menino pega o celular do pai e deixa todos impressionados com o que ele conseguiu fazer

Um garotinho impressionou os pais e a internet inteira após provar a habilidade que tem em comprar uma quantidade absurda de comida, em pouquíssimo tempo, e gastar US$ 1,5 mil (cerca de R$ 7,7 mil) no cartão do pai.

Segundo Keith Stonehouse, o filho Mason Stonehouse, de seis anos, foi capaz de realizar inúmeros pedidos de comida em um aplicativo enquanto “brincava” com o celular do adulto.

Pizzas, camarões, sorvetes, batatas e até saladas foram selecionadas pelo pequeno, que nem imaginou o prejuízo que poderia resultar para o pai.

Keith só percebeu a “arte” da criança depois que uma fila enorme de entregadores começou a se formar na porta da casa dele, todos carregando uma infinidade de pedidos.

Ao conferir o celular, percebeu as notificações dos aplicativos de bancos informando os débitos constatados. Para a sorte dele, o estrago foi menor devido às instituições perceberem a quantidade de compras com pizzas e acabarem bloqueando novas transações.

“Enquanto toda a comida era entregue fui falar com o Mason sobre o que ele fez. Eu estava tentando explicar que isso não era bom e ele levanta a mão e diz: ‘pai, as pizzas de pepperoni já chegaram?’ Tive de sair da sala. Eu não sabia se deveria ficar com raiva ou rir”, contou o homem no Facebook.

Keith contou que teve de arcar com o prejuízo, mas que dividiu com os vizinhos e amigos a quantidade enorme de comida. Como lição, o garotinho está sendo mais vigiado no celular e os horários de uso foram minimizados.

