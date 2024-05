Essa é a parte secreta da Air Fryer que quase ninguém lembra de limpar, mas é muito importante

Não higienizar essa área pode gerar mal cheiro e até a proliferação de bactérias que irão entrar em contato com a sua comida

Pedro Ribeiro - 19 de maio de 2024

(Fonte: Reprodução/Youtube/ Juliana Sena)

Desde a invenção da Air Fryer, muitas receitas que antes eram uma dor de cabeça ficaram muito simples. Além de ser muito prático, esse objeto queridinho da cozinha tem a capacidade de fazer muitos pratos sem utilizar óleo.

Mesmo assim, isso não significa que você não precise ter cuidados, especialmente com a limpeza.

Quando você usa a Air Fryer pela primeira vez, é de extrema importância fazer a ‘cura’, um processo que mantém a superfície antiaderente intacta.

Apesar disso, é muito comum que fiquem restos de alimentos grudados no cesto ou até que fique uma sujeirinha no fundo do aparelho.

A falta de limpeza pode gerar mal cheiro e até a proliferação de bactérias que irão entrar em contato com a sua comida .E é ai que entra a nossa dica!

Quando você esquenta ou prepara uma comida, é quase inevitável que partículas de gordura subam e se espalhem pelo ar. Até alimentos pouco gordurosos sofrem com esse tipo de ação.

Por conta desse processo, a resistência da sua Air Fryer pode estar suja. Isso porque este local é quase invisível, porém é muito importante fazer a sua higienização.

Caso você não esteja realizando a limpeza constantemente, a resistência pode estar com crostas de sujeira e restos de comida. Esse acúmulo faz o material se desgastar, além de sobrecarregar o aparelho, dificultando a passagem de ar.

Portanto, a limpeza da resistência da Air Fryer se torna ainda mais crucial do que a higienização do cesto.

Devido a localização, limpar pode parecer uma tarefa muito difícil. Contudo com um certo jeitinho, ela ficará novinha em folha.

Para fazer do jeito certo, sem danificar o aparelho, use uma esponja macia umedecida com água ou um produto desengordurante, como um detergente. Há também uma dica caseira de fazer a limpeza com vinagre.

Molhe a esponja com o produto escolhido, espremendo para tirar o excesso. Feito isso, esfregue na grade da resistência.

Por causa da posição pode ser um pouco difícil, então, se conseguir, você pode incliná-la ou deixar cabeça para baixo. Mas atenção! Faça isso com muito cuidado.

Para gorduras mais difíceis de sair, você pode usar uma escova de cerdas macias.

Termine o processo retirando todos os restos de produtos com um pano só com água e então um pano seco.

Antes de usar, tenha paciência e espere secar bastante. Tente manter uma rotina na sua Air Fryer com essa limpeza.

Assim fica mais fácil e já que terá menos gordura grudada das próximas vezes que limpar.

Em caso de dúvidas sempre confira o manual do seu aparelho.

