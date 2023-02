Suspeito de matar jovem durante briga em residência é preso em Anápolis

A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã deste domingo (05), um homem de 30 anos que é suspeito de ter cometido um homicídio, no sábado (04), no Jardim Esperança, no extremo Sul de Anápolis.

A equipe estava em patrulhamento pelo Centro quando avistou o homem e percebeu que ele tinha as mesmas características do possível autor.

Os militares já estavam à procura dele desde o momento do crime e o suspeito ainda usava as mesmas roupas do momento em que tudo aconteceu.

Ao ser questionado, ele confessou que havia assassinado Kleiton Lima Amorim e foi encaminhado de imediato à Central de Flagrantes.

Em tempo

A morte de Kleiton aconteceu no final da tarde. Aos policiais, populares revelaram que a vítima morava com duas pessoas e foi esfaqueada por causa de um desentendimento.

O jovem foi atingido na região do tórax e já estava sem sinais vitais quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao endereço.

O caso está sob responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).