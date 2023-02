Aliados de Lula veem incoerência em cobrança da Defensoria sobre crise yanomami

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Advogados alinhados ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enxergam a cobrança feita pela Defensoria Pública da União (DPU) por mais celeridade nas medidas para conter a crise dos yanomamis como um reflexo da mudança iminente no órgão.

No último dia 31 de janeiro, Lula retirou a indicação feita pelo governo Jair Bolsonaro (PL) da recondução do defensor público-geral da União para o cargo. Macedo é visto no atual governo como sendo simpático ao bolsonarismo.

Como mostrou o Painel, a DPU encaminhou ao governo Lula um ofício no qual critica a demora em enviar aviões e pessoal para ajudar a controlar a crise dos yanomamis.

Entre aliados da gestão petista, o movimento foi visto com estranheza, pelo fato de Macedo não ter se manifestado com a mesma ênfase sobre a questão indígena no mandato anterior.

Um dos cotados para ser alçado ao posto de defensor público-geral é Igor Roque, chefe da DPU em Brasília. Ele conta com apoio, entre outros, do grupo jurídico Prerrogativas, alinhado ao atual governo.