Cerca de 400 mil pessoas podem ter até R$ 3 mil para receber no Caixa Tem; veja como consultar

Milhares de famílias brasileiras contempladas pelo Auxílio Emergencial ainda possuem o direito de receber até R$ 3 mil no Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal.

O benefício foi desenvolvido em 2020, pelo Governo Federal, com o objetivo de fornecer um suporte para aqueles brasileiros que estavam enfrentando dificuldades financeiras por conta da pandemia da Covid-19.

Entre o ano da criação e 2021, o programa social repassou cerca de R$ 359 bilhões para atenuar os efeitos da crise econômica no país. No entanto, após 17 meses em funcionamento, o Auxílio Emergencial acabou sendo encerrado.

Agora, o Governo anunciou que aproximadamente 400 mil beneficiários possuem o direito de receber valor referente a até cinco parcelas atrasadas do benefício social, com o a quantia podendo variar entre R$ 600 a R$ 3 mil.

Quem possui o direito ao benefício?

Primeiro é importante ressaltar que estes valores retroativos serão tardiamente pagos exclusivamente para os pais solteiros chefes de família, que foram incluídos no programa social por meio da Medida Provisória (MP) número 10.841.

Inicialmente, o grupo receberia o pagamento do Auxílio Emergencial em uma cota única, no entanto, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios permitiu que assim como as mães solteiras, os genitores tivessem direito a mais uma cota.

Com a PEC aprovada, o benefício pôde ser estendido também para os pais solteiros chefes de família graças a liberação de R$ 4,1 bilhões voltados especificamente para arcar com os custos destas parcelas.

Vale ressaltar que o valor a ser recebido varia de acordo com o número de prestações que os beneficiários tiveram acesso enquanto o programa social ainda estava em vigor.

Sendo assim, os pais solteiros que de abril a agosto de 2020, receberam cinco parcelas, agora terão o direito de receber o benefício retroativo de R$ 3 mil.

Aqueles que contaram com quatro parcelas do Auxílio Emergencial de abril a junho terão acesso a R$ 2.400. Os que tiveram acesso a três parcelas de abril a junho recebem agora R$ 1.800.

Além disso, os que foram contemplados com duas parcelas de abril a maio terão agora 1.200, enquanto os que receberam uma única parcela vão ser pagos com somente R$ 600.

Cerca de 400 mil pessoas podem ter até R$ 3 mil para receber no Caixa Tem; veja como consultar

Se você se encaixa em um dos grupos anteriormente citados, mas ainda não possui plena certeza se receberá o pagamento retroativo, a consulta pode ser realizada de forma rápida e prática pelo próprio site do Governo Federal.

Para poder esclarecer a dúvida o brasileiro precisa possuir uma conta na plataforma. Desse modo, aqueles que não possuem necessitam criar uma para só então conseguirem acessar as informações.

Os beneficiários precisam ficar atentos e garantir o saque o mais rápido possível. Isso porque após 120 dias do depósito, os valores que não tiverem sido sacados vão ser devolvidos para os cofres da União.

