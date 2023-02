Chalé incrível na Chapada dos Veadeiros explica porque o lugar é chamado de paraíso

Os viajantes mais experientes já sabem que não faltam atrações para quem procura sossego ou doses de adrenalina na Chapada dos Veadeiros. O reduto natural entrou na rota dos destinos obrigatórios de Goiás e se tornou um destino queridinho em todo o país, mas ainda pode surpreender – tudo depende da hospedagem.

O chalé Gaia, localizado a 15 km de Alto Paraíso, é um exemplo de como a experiência na região conhecida pela energia mística e pelas paisagens de tirar o fôlego pode ficar ainda melhor. Projetado para aliar conexão com a natureza e conforto, o local possui até trilha exclusiva para pequenas cachoeiras e piscinas naturais, que proporcionam tranquilidade e relaxamento.

A exclusividade só é possível porque o chalé está localizado no Espaço Flor da Vida, que fica no interior da Fazenda Flor da Mata. Os atrativos naturais fazem parte da reserva legal da propriedade, e dentro dela também há um lindo mirante para observar o pôr do sol.

O lugar também é ideal se os planos envolvem um passeio romântico. Com adega repleta de excelentes rótulos de vinhos disponíveis a serem pagos de acordo com o consumo, a pedida para proporcionar um momento a dois inesquecível é curtir o parceiro diante de uma fogueira e contemplar a visão da Chapada que é uma atração à parte.

Segundo os usuários que avaliaram a hospedagem, disponível para aluguel no Airbnb, o chalé é super reservado e aconchegante, além de contar com uma estrutura de qualidade. De acordo com o anfitrião, o hóspede conta com estacionamento incluído, Wi-Fi, espaço de trabalho exclusivo, TV de tela plana e até uma jacuzzi privativa. Esta última está instalada em local estratégico, com vista para o vale.