Equatorial explica o que causou as diversas quedas de energia em Anápolis; veja

Pouco mais de um mês após assumir a distribuição da energia elétrica no estado de Goiás, a Equatorial Energia já precisa explicar à população de Anápolis o motivo da forte oscilação ocorrida na tarde desta segunda-feira (06) no município.

Conforme relatos colhidos pelo Portal 6, as quedas começaram por volta das 14h, nas regiões Sul e Central da cidade.

Algumas testemunhas afirmaram que a energia chegou a cair 20 vezes seguidas e houve até mesmo “uma queda por minuto” em determinados locais.

Em nota enviada à reportagem, a Equatorial afirmou que identificou as oscilações no serviço e que “imediatamente iniciou um trabalho remoto, com apoio de equipamentos tecnológicos já instalados na rede e que garantem que o fornecimento de energia não seja interrompido”.

A empresa também destacou que seguirá monitorando a rede para garantir a estabilidade do fornecimento de energia para todos os clientes.