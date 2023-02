Grande Goiânia está com quase 600 vagas de emprego abertas na segunda (06)

O Sistema Municipal de Emprego (SIME) está com 584 vagas de emprego disponíveis para diversas áreas e funções em Aparecida de Goiânia.

As oportunidades abrangem estagiários e portadores de necessidades especiais e são destinadas aos setores administrativo e de produção.

Para concorrer a uma das vagas, os profissionais devem solicitar atendimento em uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Para que o cadastro seja realizado, os trabalhadores precisam apresentar documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço, além de informar um telefone para contato.

Caso haja a compatibilidade na vaga para o perfil, o interessado será encaminhado para uma entrevista junto com a empresa contratante.

Se nenhuma oportunidade for encontrada, o interessado deve acessar o site novamente e conferir a lista de vagas atualizada diariamente pela SIME.

Confira todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

53 Consultor De Vendas

32 Auxiliar De Produção

30 Carreteiro (Motorista De Caminhão-Carreta)

25 Auxiliar De Serviços Gerais

24 Movimentador De Mercadoria

22 Auxiliar De Limpeza

20 Auxiliar De Armazém

19 Operador De Empilhadeira

17 Motorista Entregador

15 Auxiliar De Manutenção

15 Auxiliar De Prevenção De Perdas

15 Engenheiro Eletricista

15 Motorista De Caminhão

14 Estagiário

10 Auxiliar De Almoxarifado

10 Auxiliar De Expedição

10 Auxiliar De Higienização

10 Operador De Caixa

10 Operador De Transpaleteira

10 Vendedor Externo

9 Repositor De Mercadorias

8 Carga E Descarga

7 Encarregado De Logística

7 Pcd

6 Assistente Comercial

6 Auxiliar De Mecânico

6 Vendedor Interno

6 Vendedor On-Line

5 Assistente Administrativo

5 Auxiliar Operacional

5 Auxiliar De Deposito

5 Balconista

5 Costureira Em Geral

5 Encarregado De Limpeza

5 Encarregado No Serviço De Limpeza

5 Gerente De Negócios

5 Gerente Financeiro

5 Passador De Roupas Em Geral

5 Repositor De Frios

5 Repositor De Hortifrúti

4 Auxiliar De Controle De Qualidade

4 Auxiliar De Mecânico De

4 Auxiliar De Transporte

4 Montador Soldador

3 Auxiliar De Compras

3 Entregador

3 Estoquista

3 Líder De Prevenção De Perdas

3 Mecânico Automotivo (Linha Leve Reparo Automotivo)

3 Supervisor De Vendas

2 Ajudante De Serralheiro

2 Analista De Controladoria

2 Analista Financeiro (Instituições Financeiras)

2 Assistente De Crédito E Cobrança

2 Auxiliar De Contabilidade

2 Auxiliar De Reciclagem

2 Conferente De Mercadoria

2 Encarregado De Loja

2 Frentista

2 Gerente Industrial

2 Mecânico Diesel

2 Montador De Estruturas Metálicas

2 Polidor De Veiculos

2 Serviços Gerais

2 Torneiro Mecânico

1 Analista De Departamento Pessoal

1 Analista De Licitaçoes

1 Analista De Marketing

1 Angariador De Licitações

1 Arte Finalista

1 Assistente De Escritório

1 Assistente De Licitações

1 Atendente Comercial

1 Auxiliar De Atendimento

1 Auxiliar De Cobrança

1 Auxiliar De Consultório

1 Auxiliar De Estoque

1 Auxiliar De Faturamento

1 Auxiliar De Licitação

1 Auxiliar De Logística

1 Auxiliar De Pintura

1 Auxiliar De Rastreamento

1 Eletromecânico

1 Encarregado Fiscal

1 Engenheiro Civil

1 Lavador De Veículos

1 Mestre De Obras

1 Pintor Automotivo

1 Promotor De Vendas

1 Servente De Obras

1 Soldador

1 Supervisor De Vendas Comercial

1 Técnico Em Eletrônica

1 Técnico Em Manutenção