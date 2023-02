Saiba quais cidades devem receber maior volume de chuva na terça (07) em Goiás

A previsão do tempo para esta terça-feira (07) em Goiás é de chuvas que podem vir localmente fortes, acompanhadas de ventos e raios. Isso é resultado de formação do aumento de nebulosidade combinado com calor – cujas temperaturas máximas, na maioria das regiões, ultrapassa os 30 º C.

Conforme o boletim de meteorologia do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do estado de Goiás (Cimehgo), a previsão é de que Goiânia, assim como Itumbiara, no Sudoeste do estado, recebam, cada uma, 12 mm de precipitações.

Na sequência, aparecem diversas cidades como: Cumari, Ipameri, Nova Aurora, Cristalina e Santa Helena de Goiás, com 10 mm cada.

Um pouco aquém está Anápolis, Porangatu, Catalão e Três Ranchos, com 8 mm cada uma.

Para finalizar, está previsto que Aruanã receba 5 mm de água.