Após quase 30 dias internada, gêmea siamesa Valentina é extubada em Goiânia

Após quase 30 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, a gêmea siamesa Valentina Prado, foi extubada na tarde de segunda-feira (06). A sedação da criança foi reduzida gradualmente até que a equipe fosse capaz de realizar o procedimento.

Apesar da evolução, ela ainda está em estado grave e precisa utilizar o cateter de alto fluxo nasal, que serve como um suporte de oxigênio.

A irmã de Valentina, a gêmea Heloá, já foi extubada e o estado de saúde dela é considerado regular. Ela já consegue se alimentar pela boca, sem a ajuda de aparelhos, e tem tido uma boa aceitação a dieta.

As siamesas eram unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias e passaram por uma cirurgia de separação de corpos no dia 11 de janeiro de 2023, na mesma unidade de saúde que estão internadas.