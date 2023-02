Rara, cobra encontrada em Goiás chama atenção pela beleza: “impressionante”

Rara em Goiás e com uma beleza impressionante, uma cobra, mais conhecida como jiboia “arco-íris”, chamou a atenção de funcionários de uma empresa de Caldas Novas, cidade turística localizada na região Sul do Estado. A situação ocorreu na noite desta segunda-feira (06).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela tinha 1,2 metro e por não apresentar nenhum ferimento, foi devolvida à natureza após a captura.

Ao G1, O subtenente da corporação, Fábio Mesquita, relatou que o estabelecimento está localizado próximo a um brejo.

Além disso, o bombeiro destacou que o animal raro rastejou pela calçada da região e, posteriormente, subiu em um coqueiro.

A cobra não é peçonhenta e costuma se alimentar de pequenos mamíferos, mas a característica que mais chama a atenção de todos que a encontram é a aparência, que inclusive fez com que fosse mais conhecida como “arco-íris”.

“Esse efeito ‘arco-íris’ é chamado de iridescência. Ela possui células que refletem a luz do sol e que fazem com que ela fique brilhante. É muito parecido com o fenômeno climático do arco-íris”, esclareceu o biólogo Edson Abrão ao G1.

A serpente é originário do Brasil, no entanto, é mais facilmente encontrada em outras regiões do país, como na Amazônia.

A cobra também pode ser facilmente encontrada em outros países, como é o caso do Paraguai, na Bolívia, na Argentina.

O animal costuma ser dócil quando se encontra no habitat natural, porém, pode apresentar comportamento agressivo em situações de risco.

Desse modo, quando se sentem ameaçadas podem morder os predadores com extrema rapidez.

Vale ressaltar, que a jiboia “arco-íris” possui hábitos noturnos, sendo portanto mais encontrada pelos humanos durante a noite.

Além disso, faz parte do costume do animal se ‘esconder’ em locais considerados seguros, como é o caso de troncos de árvores e rochas.