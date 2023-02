Cantora goiana dá microfone para popular e fica surpresa: “vou perder o meu emprego”

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que a cantora goiana, Victoria Montes, é surpreendida ao passar o microfone para um homem que estava no bar assistindo ao show que estava realizando, em Goiânia.

No perfil do TikTok, a artista compartilhou o momento inusitado e a postagem já ultrapassou mais de 275 mil visualizações, assim como inúmeros comentários de internautas elogiando a performance do jovem.

“No meio do meu show passeio o microfone para um rapaz que estava sofrendo e ele deixou todo mundo chocado socorro”, afirma no vídeo.

No show, Victoria estava cantando no palco o sucesso “Vai lá em Casa Hoje”, de George Henrique e Rodrigo com participação de Marília Mendonça, quando percebeu que dentre o público havia uma pessoa que estava bebendo sozinha na bancada do estabelecimento de olho no celular.

Vendo aquela cena, a cantora logo decidiu passar o microfone para o espectador e acabou sendo pega de surpresa com a potência vocal do homem.

No TikTok, a artista conta que o público amou e ainda comentou brincando que “é numa dessas que eu perco o emprego”.

Identificado como Luis Claudio, o novo talento se apresentou nos comentários, falando “olha eu aí hahaha”.

No perfil do rapaz na plataforma é possível encontrar inúmeros vídeos dele mostrando ainda mais o seu dom para a música.