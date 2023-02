Casal é preso suspeito de ajudar adolescente de 14 anos a matar bebê após o parto

As investigações sobre o assassinato de um recém-nascido na cidade de Porangatu, região Norte de Goiás, chegaram ao fim nesta quarta-feira (08) e resultaram na apreensão de uma adolescente, de 14 anos, e na prisão de um casal.

A jovem, mãe da vítima, tinha escondido a gravidez da família e foi auxiliada pela prima e o marido dela a matar o bebê após o nascimento.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Danilo Wendel, o homem era pai da criança e tinha tido um relacionamento extraconjugal com a menor.

No dia 05 de fevereiro, data do crime, a menina realizou o parto sozinha em um banheiro da residência e, em seguida, assassinou a filha com uma facada no pescoço, colocando o corpo em um saco de lixo.

Após a ação, a adolescente deu entrada em um hospital da cidade informando que havia tido um aborto. No entanto, após examinarem a jovem, a unidade de saúde percebeu que se tratava de um parto recente e acionaram as autoridades.

Ela foi apreendida e encaminhada até o Centro de Atendimento Socioeducativo de Porangatu (Case) e o casal foi preso.

Eles responderão por ato infracional análogo a homicídio e homicídio triplamente qualificado, respectivamente.