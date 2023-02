Confusão entre motorista de app e passageiro que queria levar compras no porta-malas termina com polícia e ambulância

Em Rio Verde, município localizado na região Sudoeste de Goiás, uma confusão entre um motorista de aplicativo e um passageiro que queria levar as compras no porta-malas acabou virando caso de polícia.

Isso porque o homem, de 32 anos, que havia chamado o carro, se recusou a pagar uma taxa extra pelo transporte das mercadorias e começou um bate-boca com o condutor do veículo.

A tensão entre os dois envolvidos foi escalando, a ponto de ambos começarem uma luta corporal na porta do supermercado.

Após a briga, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e levou o motorista, de 35 anos, ao Hospital Universitário Municipal.

A Polícia Militar (PM) também foi acionado no local, para colher os depoimentos e tomar as providências cabíveis.

No entanto, apesar de parecer resolvida, essa situação que ocorreu no último domingo (05) teve repercussões durante a semana.

Isso porque, nesta terça-feira (07), a namorada do passageiro registrou uma ocorrência na delegacia de polícia, afirmando que ambos estariam sendo ameaçados por outros motoristas de aplicativo.

Segundo ela, o casal estava na hamburgueria do rapaz que brigou com o condutor, no bairro Liberdade, quando aproximadamente 20 carros passaram buzinando na porta do estabelecimento.

As ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC) de Rio Verde.