Fazenda luxuosa com praia e aeroporto está à venda por mais de R$ 1 bilhão em Goiás; veja fotos

A vida no campo, principalmente em cidades goianas consideradas tranquilas, tem atraído cada vez mais adeptos a esse estilo de vida, seja como refúgio para férias ou folgas, ou até mesmo como lar principal. Alguns privilegiados, porém, não abrem mão do conforto e investem alto para manter o luxo fora das metrópoles.

É a atenção deste público que uma propriedade em Jussara, avaliada em mais de R$ 1 bilhão, está chamando. Com 2.444 hectares de área total, o amplo espaço se reflete na sede da fazenda, que conta com cinco suítes, além de cozinha completa, sala ampla para três ambientes, área com churrasqueira, garagem para dois carros e lavanderia.

O maior atrativo, contudo, está no lago com praia artificial, que se encontra junto à sede. No lugar, além de estrutura para curtir uma pescaria com os amigos ou fazer um churrasco com a família, o novo terá à sua disposição quiosque com passarela, energia, som e ducha, em um ambiente perfeito para ver o pôr do sol e relaxar.

A vista fica ainda mais bonita diante dos 600 metros de jardins que cercam toda a residência matriz. Ali, ainda é possível curtir a estadia – fixa ou reservada aos fins de semana, conforme o objetivo do interessado que arrematar a propriedade – utilizando o piscinão com 50 mil litros de capacidade.

Outro luxo é a pista de pouso com extensão de 1,4 km e 25 metros de largura. Além de asfaltado, o trajeto é todo balizado com lâmpadas LED, o que permite aterrissagem tanto durante à luz do dia quando à noite. O local também possui hangar com altura de 20 metros para o repouso de aeronaves.

E se o objetivo é abrigar milhares de cabeças de gado, a fazenda é a escolha certa. A capacidade, de acordo com o proprietário, é de 12 mil cabeças atualmente, com licença para 20 mil. As culturas de feijão, soja, milho e silagem também podem ser cultivadas no lugar, com produtividade que vai de 50 sacos por hectare a 35 toneladas por hectare.