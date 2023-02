Corpo de fazendeiro assassinado em Anápolis é exumado para novos exames

O corpo do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, de 52 anos, assassinado em Anápolis em dezembro do ano passado, foi exumado para exames complementares.

Depois de ser retirado da sepultura, o cadáver foi encaminhado nesta quinta-feira (09) para o Instituto Médico Legal (IML).

Em seguida, levado para a Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal (SAFOL) da Polícia Científica em Goiânia.

O Portal 6 apurou que exumação ocorreu com autorização judicial e parecer favorável do Ministério Público (MP). As investigações seguem andamento.

No SAFOL, o corpo do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva passará por nova análise. O laudo da necrópsia será apensado no inquérito do caso.

Em tempo

O principal suspeito do crime, o sargento da Polícia Militar Welton da Silva Vieiga, morreu no último dia 27 de janeiro, após trocar tiros com os policiais civis que cumpririam um mandado de prisão contra ele.

A ordem judicial referia-se, exatamente, à apuração do homicídio. A investigação corre em sigilo e a Polícia Civil (PC) ainda não se pronunciou sobre a exumação.