Divulgada a lista dos 70 filmes da 14ª edição da mostra de cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”

Não são apenas os bloquinhos de rua que movimentam a cidade de Goiânia durante o Carnaval. Para os cinéfilos de plantão, uma programação regada a bastante filmes e folia está prevista para acontecer na cidade com a chegada da 14º edição da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”.

O evento acontecerá entre os dias 15 de fevereiro e 1º de março, no CineX Cult, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Ao todo, serão exibidos 70 filmes e produções de curta e longa-metragem que vão desde conteúdos produzidos localmente até os mais premiados em festivais mundiais, como o Oscar.

Os ingressos serão vendidos na portaria do evento a R$ 30. Para os alunos da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG) o bilhete custará R$ 15.

Já para cooperadores e beneficiários da Unimed Goiânia o preço cobrado é de R$20 e, para os professores da rede pública e privada, R$25. Comerciantes e credenciados no Sesc Goiás também terão um desconto no pagamento com ingressos a R$20.

O festival também oferece a opção de passaporte, já disponível para venda no site do Cinex, com acesso a vários filmes nos valores de R$ 130, R$230 e R$360, a depender da quantidade de produções escolhidas pelo comprador.

Nesta edição, os participantes poderão conferir algumas exposições de arte da pintora Larissa Pitman, além de experimentar drinks do restaurante Zimbro Cocktails & Co e da Livraria Palavrear.

A programação completa do evento está disponível no site www.cinex.art.br.