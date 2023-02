Garotinha foge de casa de acolhimento em Anápolis e é estuprada dentro de imóvel abandonado

Uma adolescente, de apenas 12 anos, teria sido arrastada para um imóvel abandonado e estuprada durante a noite de quarta-feira (08), no bairro Maracanãzinho, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que há dois dias a menina havia fugido de uma instituição de acolhimento da cidade, sendo encontrada pela Polícia Militar (PM) caminhando pela Avenida Universitária.

Ao ser abordada pelos policiais, a garota revelou que estava com outras duas pessoas quando em um determinado momento, o abusador se aproximou e, após perguntar a idade dela, a puxou pelo braço, levou para uma residência inabitada e cometeu o abuso sexual.

A vítima ainda relatou que na mesma data foi abusada pelo homem por mais de uma vez.

A adolescente deu detalhes do local em que tudo ocorreu e com as informações em mãos, os policiais puderam identificar o imóvel, encontrando por lá as roupas íntimas dela.

Durante a abordagem, o suspeito dos abusos se desvencilhou e tentou fugir, mas a PM realizou um cerco e conseguiu capturá-lo.

Em depoimento, o homem confessou ter abusado sexualmente da garota, além de afirmar que não usou preservativo quando a estuprou.

A vítima passou por exames médicos no Instituto Médico Legal (IML), ficando oficialmente comprovado que houve conjunção carnal.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e autuado por estupro de vulnerável.