Sai um dos maiores prêmios da história da Mega-Sena e Goiás tem ganhadores; veja de onde são

Saiu na noite de quarta-feira (08) um dos maiores prêmios da história da Mega-Sena: R$ 152,8 milhões. Duas apostas de São Paulo levaram a melhor, mas Goiás também teve ganhadores.

Os números sorteados foram 06 – 12 – 32 – 44 – 51 e 57. Ao todo, 12 apostas realizadas no estado que bateram na trave e fizeram cinco dezenas. Pela quina da loteria, elas receberão prêmios que variam de R$ 45 mil a R$ 225 mil.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os ganhadores de Goiás são dos municípios de Goiânia (08), Aparecida de Goiânia (02), Jandaia e Santa Rita do Araguaia.

Deles, ficaram com as maiores fatias dois bolões que apostaram oito e dez números. Cada bolão dividirá R$ 135.308,07 e R$ 225.513,50, respectivamente. As demais apostas vão receber R$ 45 mil.

A quantidade total de ganhadores e o rateio do concurso 2562 estão disponíveis no site da Caixa. De acordo com o banco, esse foi o sétimo maior prêmio da história da Mega-Sena.

R$ 3 milhões em jogo

O próximo sorteio está marcado para ocorrer no sábado (11) e tem prêmio estimado de R$ 3 milhões para quem fizer os seis números.

O valor da aposta simples custa R$ 4,50. É possível jogar presencialmente em casas lotéricas de todo o país ou pela internet no site e/ou aplicativo da Caixa.

