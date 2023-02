Sem aceitar que o relacionamento acabou, goiano faz “amarração do amor” e incendeia a casa da ex

Um goiano que não aceitava o fim do relacionamento e chegou a fazer “amarração do amor” e incendiar a casa da ex-companheira foi preso pela Polícia Civil (PC), na quarta-feira (08).

O caso aconteceu em Planaltina, no entorno do Distrito Federal (DF), e ele responderá pelos crimes de dano qualificado, ameaça e perseguição/stalking no âmbito da Lei Maria da Penha.

Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), o homem tem 36 anos e a vítima 28. Os dois viveram juntos por 17 anos, mas estavam separados há um mês após a mulher se cansar da violência que sofria.

Apesar do relacionamento já ter acabado, o homem frequentemente fazia contato com os filhos, ora se vitimizando, ora ameaçando e intimidando sua ex-companheira. Além disso, acompanhava a rotina da mulher.

“Ontem, logo após ele levar os filhos para a escola, como continuou fazendo, ainda que separado, retornou à residência e possivelmente abriu o registro de gás tendo causado incêndio no apartamento”, explicou a PC.

“Diante dos fatos, a vítima, que estava fora de casa, compareceu à unidade policial informando todo o ocorrido. A autoridade policial determinou diligências visando localizar e prender o homem”, completou.

Ao ser conduzido, ele negou ter ateado fogo, mas exalava forte cheiro de fumaça. Também reconheceu ter realizado “macumba” e “trabalhos espirituais” para que a mulher retomasse o relacionamento. Pelo serviço, pagou R$ 307. Em vão.