Após exumação, corpo de fazendeiro assassinado em Anápolis volta a ser sepultado

Exumado na quinta-feira (09), o corpo do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, de 52 anos, assassinado em Anápolis em dezembro de 2022, já foi sepultado novamente.

O material colhido passará por análise complementar na Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal (SAFOL) da Polícia Científica.

Segundo a rádio CBN Goiânia, a expectativa é de que o resultado fique pronto em 10 dias. Vencido esse prazo, as conclusões serão remetidas à Polícia Civil (PC).

Principal suspeito do crime, o sargento da Polícia Militar (PM) Welton da Silva Vieiga morreu no último dia 27 de janeiro após trocar tiros com os policiais civis que cumpririam um mandado de prisão contra ele.

A ordem judicial referia-se, exatamente, à apuração do homicídio. O inquérito ainda não foi concluído e a investigação segue em sigilo.